Альберт Гутнов покинул пост директора ДДХ
Руководителем управления дорожной и парковой инфраструктуры станет Алексей Ишутинов
Альберт Гутнов ушел в отставку. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:
Альберт Гутнов, директор Управления дорожной и парковой инфраструктуры, сложил свои полномочия. Он занял этот пост 30 января 2018 года.
С 16 февраля на руководящую должность придет Алексей Ишутинов - но с приставкой врио. Об этом сообщили в кадровой службе администрации города Кирова.
Как подчеркнули кадровики, Альберт Валентинович ушел с поста по собственной воле. Напомним, что Управление дорожной и парковой инфраструктуры было учреждено 14 января 2019 года после слияния и реорганизации Дирекции дорожного и зеленого хозяйств.
ИСТОЧНИК KP.RU