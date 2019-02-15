2019-02-15T15:01:42+03:00
Общество

Альберт Гутнов покинул пост директора ДДХ

Руководителем управления дорожной и парковой инфраструктуры станет Алексей Ишутинов
Елизавета Захарова
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Альберт Гутнов ушел в отставку. Фото: admkirov.ruАльберт Гутнов ушел в отставку. Фото: admkirov.ru
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Альберт Гутнов, директор Управления дорожной и парковой инфраструктуры, сложил свои полномочия. Он занял этот пост 30 января 2018 года.

С 16 февраля на руководящую должность придет Алексей Ишутинов - но с приставкой врио. Об этом сообщили в кадровой службе администрации города Кирова.

Как подчеркнули кадровики, Альберт Валентинович ушел с поста по собственной воле. Напомним, что Управление дорожной и парковой инфраструктуры было учреждено 14 января 2019 года после слияния и реорганизации Дирекции дорожного и зеленого хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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