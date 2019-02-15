2019-02-15T13:45:41+03:00
Происшествия

Директор интерната скрыл историю о развращении воспитанницы: суд вынес приговор

Мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа
Александр ЧАРУШИН
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Директор просил пострадавшую девушку никому не говорить об этом ЧПДиректор просил пострадавшую девушку никому не говорить об этом ЧПФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Кирово-Чепецке завершился судебный процесс над директором школы-интерната села Бурмакино. Установлено, что в сентябре двое воспитанников интерната развратили 16-летнюю девушку. Директор знал об этом, но не сообщил в правоохранительные органы, а заодно просил саму девушку никому об этом не говорить. Мужчина боялся, что об этом узнают «наверху» и лишат его премии.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Ранее в Кировской области был задержан 42-летний педофил. Мужчина несколько лет развращал мальчиков из местного интерната. От его рук в итоге пострадали пятеро детей. Замдиректора и пятерых педагогов интерната, которые не следили за происходящим, также привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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