2019-02-15T15:15:31+03:00
Спорт

Кировский гиревик установил четыре абсолютных рекорда на первенстве России

Сборная региона заняла 7 место в командном зачете
Александр ЧАРУШИН
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Егор Демышев уже не в первый раз побеждает на крупных соревнованиях. Фото: oblsportkirov.ruЕгор Демышев уже не в первый раз побеждает на крупных соревнованиях. Фото: oblsportkirov.ru
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В Кирове прошло первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек. Соревнования собрали свыше 500 спортсменов из 42 регионов страны. В общем зачете команда Кировской области заняла лишь 7 место, однако кировчанин Егор Демышев установил сразу четыре абсолютных рекорда.

- Егор Демышев выступал в весовой категории свыше 85 килограммов, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - В дисциплине «длинный цикл» он поднял гирю 126 раз, в «классическом толчке» - 195 раз, в «рывке» - 240 раз. Еще один рекорд спортсмен поставил по сумме очков в двоеборье.

Кировчанин Кирилл Кашин стал третьим в «длинном цикле» в весовой категории 63 килограмма. Ирина Тюлькина была лучшей в «рывке» среди девушек весом до 58 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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