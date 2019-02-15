За год у школ и садиков Кирова установят еще 90 пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-15T12:10:15+03:00

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В 2019 году в Кирове продолжится ряд мероприятий, призванных усилить безопасность на дорогах, особенно - вблизи школ и детских садов. Рядом с этими учреждениями установят 13 лежачих полицейских и 972 дорожных знака. Также около образовательных учреждений создадут 90 новых пешеходных переходов, а на 85 старых переходах будет улучшено освещение.

- Кроме того, запланирована модернизация 334 нерегулируемых пешеходных переходов, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Здесь будут установлены 36 мигающих светодиодных светофоров и 13 специальных светофоров для пешеходов.

Напомним, за прошлый год 1036 кировчан стали жертвами автомобильных аварий, среди них было 125 детей. Особенно резонансным стало ДТП на ул. Московской, в котором погибла маленькая девочка. После этого сити-менеджер Илья Шульгин потребовал план мероприятий, которые улучшат обстановку на дорогах Кирова и сделают их безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU