«Пусть лучше здесь, чем на дороге»: вечером кировчане устроили дрифт-шоу на парковке у крупного ТЦ

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-15T12:01:05+03:00

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На обширной парковке у крупного торгового центра на улице Московской несколько кировчан устроили настоящее дрифт-шоу. Автомобилисты ездили по кругу на площадке, отрабатывая «экстремальные повороты». Видео появилось в социальных сетях. Автор поста пожаловался, что парковка - это не трек и не полигон, где можно дрифтовать. Однако остальные кировчане встретили эту новость более радушно, комментируя это тем, что пусть лучше на парковке так «гоняют», чем на дороге.

Вам мешает это? - спрашивает кировчанин в комментариях. - Лучше тут чем на дороге. На дороге могут произойти авария и пострадают невинные люди, а тут только сами.

Действительно, в такой поздний час на парковке стояла лишь одна машина, до которой дрифтующие кировчане не доезжали. Но, своими показательными выступлениями они напугали пешеходов, которые шли через территорию ТЦ. Женщины буквально перебегали парковку с края, лишь бы не попасть под колеса.

Они отрабатывают методы контраварийного вождения и изучают поведение автомобиля во время заноса, - нашел оправдание автомобилистам еще один кировчанин. - Скорость не превышают, опасной ситуации для других участников не создают. В пригороде давно уже пора создать трассу и площадку для тех, кто стремится повышать водительское мастерство, безопасно выпустить пар или получить дозу адреналина.

Полностью согласен, чем больше рулём тут навертятся, тем меньше шансов, что где-то на зимней трассе при заносе не нажмут тормоз в пол от испуга, и не вылетят кому-то в лоб, - поддержал еще один мужчина.- Сумеют поймать свое авто. Конечно, парковка не самое подходящее место, но более безопасных вариантов, чем пустая огромная парковка, я не вижу.

Отметим, что раньше кировчане развлекались на парковке у торгово-развлекательного центра на Горького, 6. Однако, в скором времени от кировчан и администрации ТРЦ поступали жалобы, и гонки, съезды автомобилистов прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU