2019-02-15T11:52:24+03:00
Происшествия

В Гнусино пенсионер попал под колеса «Киа»

62-летнего мужчину срочно доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Авария случилась на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиАвария случилась на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 14 февраля, на ул. Трактовой в деревне Гнусино сбили пешехода. По предварительным данным, около 6.20 часов утра 62-летний мужчина шел по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль «Киа Спектра», за рулем которого находился 34-летний кировчанин.

- В итоге пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Установлено, что водитель «Киа» в момент аварии был трезвым. Остальные детали выясняют автоинспекторы.

Один из водителей пострадал при столкновении иномарок. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Один из водителей пострадал при столкновении иномарок. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Еще одно ДТП произошло в это же время на ул. Менделеева в Кирове. «Тойота Королла» на выезде со второстепенной дороги столкнулась с «Лексусом». 51-летний водитель «Тойоты» получил незначительные травмы, помощь врачей ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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