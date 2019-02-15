2019-02-15T11:10:55+03:00
Экономика

Зарплаты кировских учителей в 1,5 раза ниже средних по России

По этому показателю Кировская область уступает даже большинству регионов ПФО
Александр ЧАРУШИН
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Педагоги кировских школ зарабатывают значительно меньше своих коллег из Москвы, Чукотки и ЯмалаПедагоги кировских школ зарабатывают значительно меньше своих коллег из Москвы, Чукотки и ЯмалаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Росстат опубликовал официальную статистику по уровню оплаты труда в социальной сфере и науке за 2018 год. Как выяснилось, в среднем педагоги российских школ зарабатывают 38 419 рублей в месяц. Зарплаты кировских учителей оказались в 1,5 раза ниже и в среднем составили 24 789 рублей.

По этому показателю Кировская область оказалась в списке антилидеров рейтинга даже внутри ПФО: меньше, чем в нашем регионе, зарабатывают только учителя из Республик Мордовия, Марий Эл и Чувашия, а также Саратовской области.

Самые высокие зарплаты у учителей из Москвы, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов: они составляют 90 и более тысяч рублей в месяц - почти в 4 раза больше, чем у кировских педагогов.

Самые низкие зарплаты учителей - в Дагестане, они едва переходят отметку в 20 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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