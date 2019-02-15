Кировские полицейские съездили в Череповец, чтобы поймать мошенника

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-15T10:32:55+03:00

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В конце января в кировскую полицию обратился 23-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что стал жертвой дистанционного мошенника: он потерял документы и решил искать их через объявления в соцсетях. Вскоре с ним связался неизвестный мужчина, якобы нашедший документы. За их возврат мужчина требовал 3 500 рублей. Кировчанин сначала перевел ему 1 500 рублей, однако документов так и не дождался - больше он денег переводить не стал.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мошенник может находиться в городе Череповце, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Полицейские отправились туда и задержали подозреваемого - безработного 34-летнего мужчину, который ранее уже несколько раз сидел в тюрьме. Он признался в мошенничестве, расследование продолжается.

Ранее 63-летний кировчанин отдал мошенникам 300 тысяч рублей, ведь ему обещали выплатить компенсацию за некачественные БАДы - 22 миллиона. Личности преступников пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU