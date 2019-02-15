2019-02-15T10:15:32+03:00
Происшествия

В Кировской области пациентов больницы заставляли оплачивать бесплатные анализы

Руководство привлекли лишь к дисциплинарной ответственности
Александр ЧАРУШИН
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От незаконных действий врачей пострадали 28 местных жителейОт незаконных действий врачей пострадали 28 местных жителейФото: Александр ГЛУЗ
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Работу Пижанской центральной районной больницы (ЦРБ) проверили на соблюдение законов. Поводом для инспекции послужили многочисленные жалобы местных жителей. Как выяснилось, в 2018 году 28 человек были вынуждены оплатить анализы крови, которые по требованиям федеральных законов должны быть бесплатными.

- По факту нарушения прав граждан главному врачу Пижанской ЦРБ было внесено представление, - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге одного из руководителей больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако незаконно взятые у граждан деньги были возвращены.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о плачевном состоянии здания Лузской ЦРБ. В городе бывают перебои с электричеством, из-за которых могут пострадать пациенты больницы, а помещения давно требуют серьезного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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