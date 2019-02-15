2019-02-15T09:49:01+03:00
Политика

«Речь идет не о реформе»: Кировскую область разделят на 8 макрорайонов

Члены правительства будут нести ответственность за их развитие
Александр ЧАРУШИН
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У всех районов есть своя экономическая специализация - этот фактор будет учитываться при разделенииУ всех районов есть своя экономическая специализация - этот фактор будет учитываться при разделении
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Эксперты правительства и ВятГУ проанализировали развитие муниципальных образований Кировской области: параметры их экономики, динамику численности населения, социальную сферу. В итоге выяснилось, что всю территорию региона можно условно разделить на восемь макрорайонов.

- Речь идет не об административной реформе, а о создании экономических кластеров - рассказал первый зампред правительства Кировской области Александр Чурин в эфире «Эха Москвы в Кирове». - Есть районы, ориентированные на развитие сельского хозяйства, лесопереработки, машиностроения. В каждом кластере будут определены опорные предприятия, вокруг которых должна появляться сеть новых производств. Должны создаваться рабочие места, улучшаться инфраструктура. Власти будут оказывать макрорайонам всю необходимую поддержку.

В итоге для каждой территории должны найтись свои инвесторы. Персональную ответственность за экономическое развитие всех макрорайонов будут нести члены регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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