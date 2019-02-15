В центре Кирова мужчину едва не накрыло снежной лавиной с крыши

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-15T09:39:52+03:00

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На днях в центре Кирова, на ул. Карла Маркса, произошло ЧП: прохожий мужчина едва не оказался под слоем снега и льда, сошедшего с крыши двухэтажного здания. Инцидент попал на запись видеорегистратора и был опубликован сообществом «Место происшествия». Как видно по записи, мужчина пытался отойти в сторону и ему это практически удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/692021" frameborder="0"></iframe> Мужчину едва не накрыло снежной лавиной с крыши.Видео: Место происшествия (vk.com/kirovmp)

- Снег с крыши упал рядом с мужчиной, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе города Кирова. - К счастью, он не получил травм и не обращался за помощью медиков. УК, которая должна следить за безопасностью крыши этого дома, будет наказана. Все материалы передадут в административно-техническую инспекцию, а та назначит штраф.

Напомним, в текущем сезоне в Кирове уже не раз замечали коммунальщиков, которые очищали крыши без всякой страховки. Это также может привести к ЧП, поэтому в мэрии напоминают: если с рабочими что-то произойдет, ответственность понесет руководство компании.

ИСТОЧНИК KP.RU