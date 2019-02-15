В центре Кирова мужчину едва не накрыло снежной лавиной с крыши
На днях в центре Кирова, на ул. Карла Маркса, произошло ЧП: прохожий мужчина едва не оказался под слоем снега и льда, сошедшего с крыши двухэтажного здания. Инцидент попал на запись видеорегистратора и был опубликован сообществом «Место происшествия». Как видно по записи, мужчина пытался отойти в сторону и ему это практически удалось.
Мужчину едва не накрыло снежной лавиной с крыши.Видео: Место происшествия (vk.com/kirovmp)
- Снег с крыши упал рядом с мужчиной, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе города Кирова. - К счастью, он не получил травм и не обращался за помощью медиков. УК, которая должна следить за безопасностью крыши этого дома, будет наказана. Все материалы передадут в административно-техническую инспекцию, а та назначит штраф.
Напомним, в текущем сезоне в Кирове уже не раз замечали коммунальщиков, которые очищали крыши без всякой страховки. Это также может привести к ЧП, поэтому в мэрии напоминают: если с рабочими что-то произойдет, ответственность понесет руководство компании.
ИСТОЧНИК KP.RU