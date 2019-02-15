2019-02-15T09:40:47+03:00
Происшествия

В Кирове четыре дня ищут сбежавшего из дома подростка

Волонтеры просят у кировчан помощи в поисках школьника
Александр ЧАРУШИН
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Школьник уже несколько суток не выходит на связь. Фото: vk.com/ornkirovШкольник уже несколько суток не выходит на связь. Фото: vk.com/ornkirov
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В понедельник, 11 февраля, в Кирове пропал 16-летний Максим Гуренко. В последний раз молодого человека видели в 18.00 часов - с тех пор он не выходит на связь. Максим уже уходил из дома, однако волонтерам и полицейским тогда удалось найти его и вернуть родителям. Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» вновь разместили ориентировку на поиск школьника.

- Максим ростом 177 сантиметров, среднего телосложения, - указано в ориентировке. - Он одет в красный пуховик, серую толстовку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

8(800)350-75-25, 02 ли 102 - сообщите любые данные о судьбе Максима Гуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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