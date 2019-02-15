2019-02-15T09:47:52+03:00
Общество

Путешественники из Вятских Полян приобрели во время экспедиции по Индии второй головной убор

Сейчас «безумные шляпники» изучают окрестности Джайпура
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Фото: «Hat Master»Фото: «Hat Master»
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Путешественники из Вятских Полян продолжают свою пятую экспедицию по Индии и Непалу. Цель прежняя - познакомить поклонников проекта «Hat Master» с бытом и традициями далеких стран и приобрести головные уборы для единственного в России музея головных уборов «Дом шляп».

Совсем недавно «безумные шляпники» смогли раздобыть для своей коллекции раджахстанский свадебный убор. Напомним, что это уже вторая находка за время экспедиции. Первой была ассамская шляпа (такие шляпы либо являются церемониальными, либо носятся в повседневной жизни ассамскими фермерами. - Ред.). Головной убор жителям Вятских Полян вручили Владимир и Наталья Манаковы, земляки «шляпников», много лет живущие на Гоа.

Напомним, что в 2012 году предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк организовали проект «Hat Master». Это система автомобильных экспедиций, направленных на сбор национальных головных уборов и изучения культуры различных народов. В рамках этого проекта «охотники за шляпами» отправились в кругосветное путешествие и побывали более чем в 40 странах мира. В официальных группах проекта в VK и Instagram, а также сайте «Hat Master» опытные путешественники делятся лайфхаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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