В Кирове раздавили 1,2 тонны санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-15T09:48:49+03:00

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В среду, 13 февраля, в Кирове проверили работу одной из местных продуктовых баз. Как выяснилось, на складах хранилось большое количество санкционной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Так, специалисты нашли почти 1,2 тонны баклажанов и шампиньонов, выращенных в Литве, и груш неизвестного происхождения.

- Проверка велась совместно с Кировской транспортной прокуратурой, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Все запрещенные продукты в итоге изъяли, раздавили в спецтехнике и вывезли на свалку.

Напомним, недавно в Кирове обнаружили 916 килограммов киви из Ирана и лимонов из Турции - все фрукты были заражены карантинными вредителями. Тем не менее опасности для жизни человека они не несут, поэтому всю продукцию допустили к продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU