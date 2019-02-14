Кировский пенсионер отдал мошенникам 300 тысяч рублей ради компенсации за БАДы

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-14T18:34:29+03:00

Пенсионер поверил лже-следователю из Москвы в то, что ему положена выплата в 22 миллиона рублей

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63-летний кировский пенсионер отдал мошенникам 300 тысяч рублей. Мужчина поверил, что «следователь из Московского министерства страны» готов выплатить ему 22 миллиона рублей в качестве компенсации за купленные несколько лет назад биологически активные добавки.

Как сообщил сотрудникам УМВД потерпевший, звонивший сказал, что мужчине необходимо заплатить за каждый выданный ему миллион пять тысяч рублей. В итоге пенсионер перевел на яндекс.кошелек 110 тысяч рублей. Через какое-то время от мужчины потребовали еще 180 тысяч рублей, чтобы сделать медицинскую справку «о нанесенном БАДами вреде здоровью». Мужчина снова повелся на уловку. А когда злоумышленники снова попросили у него 500 тысяч рублей, кировчанин понял, что его обвели вокруг пальца.

В настоящее время в отношении неизвестных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, личности преступников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU