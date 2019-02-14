2019-02-14T16:28:51+03:00
Общество

В Кирове на Филейке обвалился козырек подъезда

Металлическая конструкция едва не раздавила женщину
Елизавета Захарова
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За несколько секунд до падения под навесом стояла женщина. Фото: vk.com/kirov_lifeЗа несколько секунд до падения под навесом стояла женщина. Фото: vk.com/kirov_life
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В Кирове у второго подъезда в доме №7А по улице Металлургов упал металлический козырек. Как сообщили жильцы дома, конструкция долгое время отходила от стены, а потом и вовсе рухнула вниз.

Упал навес из-за расшатавшейся и хлипкой конструкции. Фото: vk.com/zlo43

Упал навес из-за расшатавшейся и хлипкой конструкции. Фото: vk.com/zlo43

Очень важно устранить, - написал жилец этого дома в паблике «Злой кировчанин», в надежде, что социальные сети подействуют на управляющую компанию. - Козырёк может упасть на людей и детей.

В комментариях под фотографиями кировчане сказали, что козырьки многих домов нуждаются в демонтаже: так безопаснее.

Однако «крыша крыльца» этого дома упала самостоятельно. Прямо на глазах ремонтной бригады, приехавшей чинить навес.

Бригада рабочий бескорыстно починила навес. Фото: СтальМастер

Бригада рабочий бескорыстно починила навес. Фото: СтальМастер

Стыд и позор управляющей компании, обслуживающей этот дом, - написал один из рабочих. - Как только мы приехали к дому, козырек рухнул на женщину, которой кое-как удалось спастись.

Теперь козырек подъезда приварен к бетонной стене дома. Фото: СтальМастер

Теперь козырек подъезда приварен к бетонной стене дома. Фото: СтальМастер

Бригада бескорыстно приварила хрупкую конструкцию к бетонному основанию дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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