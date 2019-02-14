Полиция разыскивает подозреваемого в краже кировчанина
Мужчина скрывается от органов следствия
В Кирове разыскивают подозреваемого в краже. Фото: УМВД России по Кировской области
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Сотрудники полиции просят кировчан помочь разыскать вора. 55-летний мужчина подозревается в краже. На данный момент Юрий Гагаринов скрывается от органов следствия, предположительно в районе поселка Костино.
Мужчина ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения, с коротко подстриженными с проседью волосами.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, то просьба сообщить ее по телефонам: 36-16-22, 8-953-697-4175, 8-912-724-6127.
ИСТОЧНИК KP.RU