Полиция разыскивает подозреваемого в краже кировчанина

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-14T13:16:58+03:00

В Кирове разыскивают подозреваемого в краже. Фото: УМВД России по Кировской области

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Сотрудники полиции просят кировчан помочь разыскать вора. 55-летний мужчина подозревается в краже. На данный момент Юрий Гагаринов скрывается от органов следствия, предположительно в районе поселка Костино.

Мужчина ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения, с коротко подстриженными с проседью волосами.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, то просьба сообщить ее по телефонам: 36-16-22, 8-953-697-4175, 8-912-724-6127.

ИСТОЧНИК KP.RU