2019-02-14T13:09:04+03:00
Происшествия

22-летнего жителя Коми осудили продажи килограмма наркотиков

Молодого человека поймали на территории Кировской области с новой партией товара
Елизавета Захарова
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Уроженца республики Коми поймали на территории кировской области с партией наркотиковУроженца республики Коми поймали на территории кировской области с партией наркотиковФото: Тимур ХАНОВ
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В Кирове перед судом предстал 22-летний житель города Ухта. Молодой человек летом 2018 года, покупая наркотике в Москве, перевозил их через Кировскую область себе на родину, где и продавал их, закладывая в «тайники». Таким образом парень продал больше килограмма наркотиков.

А поймали его кировские сотрудники ФСБ: молодой человек ехал из столицы в Ухту, перевозя очередную партию наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ленинский суд признал молодого человека виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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