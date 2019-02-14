2019-02-14T12:54:34+03:00
Происшествия

В Зуевке нетрезвый пенсионер пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил «решить» вопрос за 1 000 рублей
Александр ЧАРУШИН
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Пенсионер попытался откупиться от протокола за пьянствоПенсионер попытался откупиться от протокола за пьянствоФото: Егор КАЗАКОВ
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На днях нетрезвый 64-летний житель Зуевки зашел в здание местного вокзала. Сотрудник транспортной полиции начал составлять протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Однако пенсионер попытался откупиться и предложил полицейскому 1 000 рублей.

- Полицейский сразу же сообщил о произошедшем своему руководству, - рассказали в пресс-службе Кировского ЛО МВД на транспорте. - На пенсионера завели уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Максимальное наказание по статье - один год тюрьмы.

Напомним, главу Малмыжского района подозревают в получении взяток. Мужчина уже помещен под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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