В Зуевке нетрезвый пенсионер пытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-14T12:54:34+03:00

Пенсионер попытался откупиться от протокола за пьянство Фото: Егор КАЗАКОВ

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На днях нетрезвый 64-летний житель Зуевки зашел в здание местного вокзала. Сотрудник транспортной полиции начал составлять протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Однако пенсионер попытался откупиться и предложил полицейскому 1 000 рублей.

- Полицейский сразу же сообщил о произошедшем своему руководству, - рассказали в пресс-службе Кировского ЛО МВД на транспорте. - На пенсионера завели уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Максимальное наказание по статье - один год тюрьмы.

Напомним, главу Малмыжского района подозревают в получении взяток. Мужчина уже помещен под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU