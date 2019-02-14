2019-02-14T11:49:17+03:00
Происшествия

Дети работников кировского детсада посещали его без путевок

Директор садика будет уволен
Александр ЧАРУШИН
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Сразу четыре ребенка нелегально посещали садик, в котором работают их родителиСразу четыре ребенка нелегально посещали садик, в котором работают их родителиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 13 февраля, была проверена работа кировского детского сада № 41. Выяснилось, что четыре ребенка посещали его без необходимых путевок. Примечательно, что все четверо оказались детьми работников этого детского сада. Один из них нелегально посещал садик в течение 4 месяцев. Глава администрации города Кирова Илья Шульгин тут же потребовал уволить директора садика.

- Уволить нужно не «по собственному желанию», как у нас принято, а по реальной статье Трудового кодекса, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Материалы проверки уйдут в правоохранительные органы.

Контроль за работой кировских садиков будет продолжен. В департаменте образования подчеркивают, что такие проверки в детских садах проходят ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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