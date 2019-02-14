Стас Михайлов погулял по Кирову и записал приветственное видео фанатам

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-14T11:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный эстрадный певец Стас Михайлов приехал в Киров с новой концертной программой. Но прежде чем выступить перед зрителем, он прогулялся по городу.

Как и у многих звезд, в его маршрут вошел пруд у цирка и Диорамы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/691805" frameborder="0"></iframe> Стас Михайлов прогулялся по городу Кирову. 13 февраля 2019 год.Видео: личный архив Стаса Михайлова! другой источник

- Всем привет из города Кирова, - поприветствовал своих подписчиков певец. - Удивительно быстро бежит время. Чем старше становишься, тем сильнее это понимаешь. Казалось бы, вчера был здесь: те же уточки, вот, тут мы их кормили. То же место, только я стал на два года старше. Два года уже пролетело с того момента, как мы были здесь. А вообще, весь мой маршрут концертный длится 19 лет. [Утка крякнула] Вот в подтверждение уточка сказала «да». Давайте беречь время каждый день, каждый миг. Потому что на самом деле все очень быстро. В молодости этого не замечал.

Напомним, что Стас Михайлов выступил в рамках тура «Ты и я» 13 февраля в ДК «Родина». Билеты были раскуплены задолго до концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU