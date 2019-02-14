2019-02-14T11:58:55+03:00
Общество

Жилье, продукты и вывоз мусора: на что чаще всего жалуются кировчане

Также жители недовольны транспортными и жилищно-коммунальными услугами
Александр ЧАРУШИН
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Немало нареканий кировчан вызвало качество продуктовНемало нареканий кировчан вызвало качество продуктовФото: Олег ЗОЛОТО
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В управлении Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане. В санитарно-эпидемиологической сфере больше всего жалоб поступает на условия проживания (32,4%), качество продуктов (12,3%) и условия сбора и вывоза мусора (8,5%). В отдельных случаях жители рассказывают о некачественной питьевой воде, плохом воздухе и неудовлетворительных условиях воспитания и обучения детей.

Однако большая часть жалоб, которые принимает ведомство, по-прежнему связана с нарушением прав потребителей. Из них почти две трети составили жалобы на нарушения в сфере розничной торговли. Также кировчане бывают недовольны транспортными и жилищно-коммунальными услугами, работой банков и мобильных операторов, врачей.

Всего за 2018 год в управление поступило 7 356 различных жалоб от жителей региона, половина из них - в устной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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