2019-02-14T12:30:18+03:00
Общество

В Чепецке три фирмы загрязняли реки опасными веществами

Прокуроры потребовали устранить нарушения
Александр ЧАРУШИН
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От сточных вод пострадали озеро Ивановское, ручей Безымянный и река ПросницаОт сточных вод пострадали озеро Ивановское, ручей Безымянный и река ПросницаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Кирово-Чепецке проверили работу трех фирм, которые имеют право на сброс сточных вод в местные водные объекты. В озере Ивановском, которым пользуется ООО «Волго-Вятские коммунальные системы», оказались превышены предельно допустимые показатели содержания нитритов, фосфатов и ионов аммония.

Также выяснилось, что ООО «Гарант» допустило превышение предельно допустимых показателей содержания ионов аммония и железа в ручье Безымянном. А в реке Проснице, которой пользуется компания «Жилстрой-сервис», оказались завышены показатели содержания нитритов и ионов аммония.

- Все три фирмы нарушили приказ № 205 Минприроды России, - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Они причиняют вред водным объектам, ухудшают состояние окружающей среды. В адрес руководителей организаций внесены представления для устранения всех нарушений закона. Данные об этих нарушениях направлены в Минохраны окружающей среды Кировской области, чтобы привлечь юрлица к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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