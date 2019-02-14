2019-02-14T09:18:23+03:00
Общество

В Малмыже построят ферму за 2,6 миллиарда рублей

На предприятии будут «трудиться» 2,4 тысячи дойных коров
Евгений ДЕМИХОВ
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На ферме будет заготавливать корма для животных. Фото: kirovreg.ruНа ферме будет заготавливать корма для животных. Фото: kirovreg.ru
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Организации передадут земли в аренду без проведения торгов. Строительство зданий фермы планируют начать в 2019 году.

- На молочно-животноводческом комплексе создадут порядка 100 новых рабочих мест, - сообщили в правительстве Кировской области. - Предприятие будет содержать дойное стадо в размере 2400 коров. Также там организуют собственную заготовку кормов для животных.

Общая сумма инвестиций в предприятие составит 2,6 миллиарда рублей. Инициатор проекта входит в группу компаний «Нобель ойл», которая в 2019 году завершит другой масштабный проект, но уже на территории Вятскополянского района. Там построят молокозавод, который будет производить порядка 30 тонн продукта в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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