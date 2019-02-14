Пнул по голове: за сломанный нос кировчанина отправят в тюрьму на два года

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-14T08:50:39+03:00

Мужчину отправят в тюрьму, а еще он должен заплатить штраф Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Двое мужчин поссорились около одного из кафе на улице Молодой Гвардии

Изменить размер текста: A A

Злоумышленник был в нетрезвом виде, когда между ним и другим посетителем заведения произошел конфликт. Мужчины сначала конфликтовали на словах. А затем один из них решил перейти к делу.

- Он подошел к другому мужчине, сидящему на земле, и нанес один удар ногой, обутой в ботинок, по лицу, - сообщили в Первомайском районном суде города Кирова. - Когда на место прибыли медики, они диагностировали у пострадавшего кровоподтеки на веках обоих глаз, закрытые переломы передней и задней стенок лобной пазухи, решеток решетчатой кости, перелом сошника, стенок верхнечелюстных пазух, ушиб головного мозга.

Травмы признали тяжкими. Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его отправят в тюрьму на два года. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф за моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU