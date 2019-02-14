2019-02-14T08:31:07+03:00
Общество

В Кирове пропал 11-летний мальчик

Его ищут уже целую ночь
Евгений ДЕМИХОВ
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Парень был одет в зеленую-куртку. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПарень был одет в зеленую-куртку. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Илья Черняев вышел из дома вчера, 13 февраля, около пяти часов вечера. С тех пор родители и близкие не видели его. К поискам мальчика подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Добровольцы просят сообщать всю известную информацию по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того, можно связаться с координатором поиска Александрой Яговкиной.

В поисковом отряде сообщили, что парень вышел из дома в серо-зеленой куртке, черной шапке, черных спортивных брюках с синими полосками по бокам и в черных кроссовках.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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