В Кирове пропал 11-летний мальчик
Его ищут уже целую ночь
Парень был одет в зеленую-куртку. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Илья Черняев вышел из дома вчера, 13 февраля, около пяти часов вечера. С тех пор родители и близкие не видели его. К поискам мальчика подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Добровольцы просят сообщать всю известную информацию по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того, можно связаться с координатором поиска Александрой Яговкиной.
В поисковом отряде сообщили, что парень вышел из дома в серо-зеленой куртке, черной шапке, черных спортивных брюках с синими полосками по бокам и в черных кроссовках.
Приметы мальчика: рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU