2019-02-13T18:54:52+03:00
Происшествия

МЧС: в Кирове объявлено метеопредупреждение

Синоптики предсказали усиление ветра и выпадение мокрого снега
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Погода в регионе резко ухудшитсяПогода в регионе резко ухудшитсяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Завтра, 15 февраля, в Кировской области ожидается ненастье. В регионе усилится ветер. Его порывы будут достигать 18 м/с.

- Кроме того, ожидается обильное выпадение мокрого снега, - предупредили в МЧС Кировской области. - Такая погода может привести к ухудшению ситуации на дороге. Водителям следует быть осторожнее, так как мокрый снег может налипать на колеса.

Кировчанам во время сильного ветра советуют не ходить вблизи легких конструкций вроде рекламных щитов, а также держаться подальше от мостов и линий электропередач.

Напомним, что недавно министерство также предупреждало кировчан об ухудшении погоды. Тогда в городе ждали сильный ветер и метель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Малмыже построят ферму за 2,6 миллиарда рублей
Пнул по голове: за сломанный нос кировчанина отправят в тюрьму на два года
В Кирове пропал 11-летний мальчик
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
Кировчанам выставили двойные счета за вывоз мусора
В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу
В Кирове жгут и ломают мусорные баки
По факту гибели рабочего на шинном заводе возбудили уголовное дело
«Победа» может увеличить число рейсов в Сочи и открыть направление до Калининграда
Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019
Дело экс-главы Афанасьевского района передано в суд
В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей
Кировчанин будет сдавать ЕГЭ по 11 предметам
В Киров завезли 900 килограммов зараженных киви из Ирана и лимонов из Турции