МЧС: в Кирове объявлено метеопредупреждение

13 Февр. 18:05 2019-02-13T18:54:52+03:00

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Завтра, 15 февраля, в Кировской области ожидается ненастье. В регионе усилится ветер. Его порывы будут достигать 18 м/с.

- Кроме того, ожидается обильное выпадение мокрого снега, - предупредили в МЧС Кировской области. - Такая погода может привести к ухудшению ситуации на дороге. Водителям следует быть осторожнее, так как мокрый снег может налипать на колеса.

Кировчанам во время сильного ветра советуют не ходить вблизи легких конструкций вроде рекламных щитов, а также держаться подальше от мостов и линий электропередач.

Напомним, что недавно министерство также предупреждало кировчан об ухудшении погоды. Тогда в городе ждали сильный ветер и метель.

ИСТОЧНИК KP.RU