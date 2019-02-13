Кировчанам выставили двойные счета за вывоз мусора

13 Февр. 16:49 2019-02-13T18:53:27+03:00

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В редакцию обратились читатели, которые на днях получили платежки за коммуналку. Кировчане пожаловались, что при выставлении счета за содержание общедомового имущества управляющая компания не вычла плату за вывоз мусора, несмотря на то что с 1 января услуга вынесена в другую платежку.

- В прошлом году я за свою однушку в 26,2 «квадрата» платила 513 рублей. На днях пришла платежка с той же суммой, - возмущается кировчанка Елена Смирнова. - В управляющей компании пояснили, что перерасчета действительно не было. Причина - тариф установлен на общедомовом собрании два года назад и менять его они не вправе. Получается, за мусор будем платить дважды?

С двойным начислением платы столкнулись жители многих регионов страны. По словам вице-спикера ОЗС Романа Титова, федеральный закон четко говорит, что плата граждан за мусор должна автоматически уйти из «жилищной» квитанции без проведения общих собраний жильцов.

- Граждане получают платежки, в которых размер платы за содержание жилого помещения не снизился, хотя за мусор управляющие компании больше не отвечают и собирать деньги с собственников на вывоз отходов не имеют права, - отметил Роман Альбертович.

Получается, управляющие компании, которые не снизили тариф, нарушают закон и права кировчан.

- Отвечать будут и должностные, и юридические лица - установлены серьезные штрафные санкции. А гражданам должен быть сделан перерасчет, - заявил Роман Титов.

Отметим, что для перерасчета собственникам жилья придется самим обратиться в прокуратуру или Госжилинспекцию.

В прокуратуре «Комсомолке» уточнили: с подобными заявлениями к ним пока никто не обращался. Горожанам необходимо обратить внимание на договор, который заключен с управляющей компанией. Если в документе указано, что управляющая компания организует сбор и вывоз мусора, то с 1 января плата за содержание общего имущества должна быть снижена. Если такой строчки нет, то необходимо дождаться общедомового собрания, на котором жильцы примут решение о смене тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU