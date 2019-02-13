В Кирове жгут и ломают мусорные баки

13 Февр. 15:32 2019-02-13T18:45:48+03:00

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Подрядчики, занимающиеся вывозом отходов, регулярно сообщают в администрацию города Кирова о ЧП и проблемах в своей работе. Практически еженедельно выходят из строя те или иные контейнеры: кировчане сбрасывают их в кюветы и канавы, поджигают, ломают, снимают колеса. По правилам внешнего благоустройства города, виновным в таких ЧП грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

- Обо всех подобных фактах мы сообщаем в Управление административно-технического и муниципального контроля, - подчеркнули в пресс-службе города Кирова. - Установить виновных непросто, но в ряде случаев в этом помогут камеры видеонаблюдения. Просим кировчан бережно относиться к имуществу, иначе отдельные дома могут страдать из-за недостатка контейнеров.

Напомним, в феврале жители Кирова получают первые счета за вывоз мусора по новой системе. Кто-то оказался доволен качеством и объемом услуг, однако у кировчан возникают вопросы к самой системе начисления платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU