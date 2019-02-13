По факту гибели рабочего на шинном заводе возбудили уголовное дело

13 Февр. 15:31 2019-02-13T18:41:49+03:00

Мужчина рухнул со второго этажа вниз через техническое отверстие. Фото: СУ СК России по Кировской области

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Виновным в гибели рабочего на шинном заводе грозит четыре года лишения свободы. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что инцидент произошел 30 января, около девяти часов утра, в производственном отделе шинного завода. 45-летний рабочий во время проведения ремонта электрооборудования упал с 12-метровой высоты. Мужчина скончался до приезда скорой.

Сразу же после трагедии на место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета: осмотрели место, изъяли документы.

Следствие установило, что погибший был электромонтером. Со второго этажа он упал во время работы через техническое отверстие. Оно не было ограждено. Мужчина рухнул вниз через зияющую дыру и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается: устанавливаются виновные в гибели рабочего лица.

ИСТОЧНИК KP.RU