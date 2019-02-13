«Победа» может увеличить число рейсов в Сочи и открыть направление до Калининграда

13 Февр. 14:20 2019-02-13T18:37:25+03:00

Пока компания находится на стадии переговоров с правительством Кировской области

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Расписание полетов из Кирова до Сочи смогут продлить. Так, у кировчан появится возможность побывать на черноморском побережье в осенние месяцы и новогодние праздники. Пока расписание рейсов утверждено на период с мая по сентябрь. Самолеты будут летать дважды в неделю - в среду и субботу.

- Компания прорабатывает новые авиамаршруты, - рассказали в правительстве Кировской области. - Расширение географии произойдет, если руководство организации посчитает такие полеты экономически выгодными.

Перемены ждут и сам аэровокзал. Как сообщили в Победилово, реконструкция будет глобальная, но говорить о ней еще рано.

Кстати, весенне-летнее расписание полетов пока утверждают. О нем кировчанам сообщат 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU