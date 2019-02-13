2019-02-13T18:37:25+03:00
Общество

«Победа» может увеличить число рейсов в Сочи и открыть направление до Калининграда

Пока компания находится на стадии переговоров с правительством Кировской области
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Кировский аэропорт ждут большие перемены. Фото: kirovreg.ruКировский аэропорт ждут большие перемены. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Расписание полетов из Кирова до Сочи смогут продлить. Так, у кировчан появится возможность побывать на черноморском побережье в осенние месяцы и новогодние праздники. Пока расписание рейсов утверждено на период с мая по сентябрь. Самолеты будут летать дважды в неделю - в среду и субботу.

- Компания прорабатывает новые авиамаршруты, - рассказали в правительстве Кировской области. - Расширение географии произойдет, если руководство организации посчитает такие полеты экономически выгодными.

Перемены ждут и сам аэровокзал. Как сообщили в Победилово, реконструкция будет глобальная, но говорить о ней еще рано.

Кстати, весенне-летнее расписание полетов пока утверждают. О нем кировчанам сообщат 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Малмыже построят ферму за 2,6 миллиарда рублей
Пнул по голове: за сломанный нос кировчанина отправят в тюрьму на два года
В Кирове пропал 11-летний мальчик
МЧС: в Кирове объявлено метеопредупреждение
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
Кировчанам выставили двойные счета за вывоз мусора
В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу
В Кирове жгут и ломают мусорные баки
По факту гибели рабочего на шинном заводе возбудили уголовное дело
Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019
Дело экс-главы Афанасьевского района передано в суд
В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей
Кировчанин будет сдавать ЕГЭ по 11 предметам
В Киров завезли 900 килограммов зараженных киви из Ирана и лимонов из Турции