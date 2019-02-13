2019-02-13T15:29:47+03:00
Происшествия

Дело экс-главы Афанасьевского района передано в суд

Чиновник не сознался в совершении некоторых преступлений
Александр ЧАРУШИН
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Черанева обвинили в незаконном бизнесе, злоупотреблениях и хранении боеприпасов. Фото: municipal.ako.kirov.ruЧеранева обвинили в незаконном бизнесе, злоупотреблениях и хранении боеприпасов. Фото: municipal.ako.kirov.ru
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В 2012-2018 годах глава Афанасьевского района Василий Черанев занимался незаконным бизнесом. Мужчина предоставлял льготы и помогал заключать выгодные контракты двум местным компаниям, которые принадлежали его родственникам. Одной из этих фирм он также без конкурса передал большой участок земли, который в итоге превратился в свалку лесных отходов. Вред, нанесенный природе, составил 100 миллионов рублей.

- При обыске на работе и в доме обвиняемого были также найдены 49 патронов, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Уголовное дело возбуждено по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов».

По словам самого Черанева, он руководил фирмами еще до избрания на должность главы Афанасьевского района, а без его участия родственники не смогли бы вести бизнес. Патроны мужчина якобы нашел незадолго до обысков.

Только за злоупотребление должностными полномочиями экс-чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело против Черанева уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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