2019-02-13T18:32:39+03:00
Общество

В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей

Из них только 7,3 тысячи человек «отметились» в службе занятости
Евгений ДЕМИХОВ
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Только треть всех безработных области встали на учет в центр занятости населенияТолько треть всех безработных области встали на учет в центр занятости населенияФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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По уровню общей безработицы регион находится на 14-м месте в ПФО. Специалисты службы занятости населения Кировской области провели исследование за прошлый год. Оказалось, что самый большой процент безработных - в Богородском районе. Несмотря на общее снижение их численности, 3,6% жителей зарегистрированы в службе занятости. Аналогичная цифра наблюдается и в Лебяжском районе.

В пятерке самых «безработных» оказались и Кильмезский, Нагорский и Унинский районы. Там уровень безработицы находится в пределах 3,1-3,2%.

Областной центр стоит на последнем месте этого рейтинга. Несмотря на то что по количеству зарегистрированных безработных он стоит на первом месте - 1391 человек, в процентном соотношении таких людей всего 0,5% от всего населения города.

По соотношению полов в рейтинге «лидируют» мужчины. Их 54,4%. Специалисты центра занятости отмечают общее снижение числа зарегистрированных безработных. В начале 2018 года их было 8162.

ИСТОЧНИК KP.RU

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