В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей
По уровню общей безработицы регион находится на 14-м месте в ПФО. Специалисты службы занятости населения Кировской области провели исследование за прошлый год. Оказалось, что самый большой процент безработных - в Богородском районе. Несмотря на общее снижение их численности, 3,6% жителей зарегистрированы в службе занятости. Аналогичная цифра наблюдается и в Лебяжском районе.
В пятерке самых «безработных» оказались и Кильмезский, Нагорский и Унинский районы. Там уровень безработицы находится в пределах 3,1-3,2%.
Областной центр стоит на последнем месте этого рейтинга. Несмотря на то что по количеству зарегистрированных безработных он стоит на первом месте - 1391 человек, в процентном соотношении таких людей всего 0,5% от всего населения города.
По соотношению полов в рейтинге «лидируют» мужчины. Их 54,4%. Специалисты центра занятости отмечают общее снижение числа зарегистрированных безработных. В начале 2018 года их было 8162.
ИСТОЧНИК KP.RU