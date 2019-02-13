Кировчанин будет сдавать ЕГЭ по 11 предметам
Выпускник одной из школ города Кирова планирует сдавать ЕГЭ сразу по 11 предметам. Среди них - обязательные дисциплины и устная часть экзамена по иностранному языку. Напомним, 1 февраля был завершен прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2019 году. В регионе заявления на сдачу экзаменов подали 6 240 человек.
- 151 кировчанин планирует сдать ЕГЭ в досрочный период, - сообщает пресс-служба Министерства образования Кировской области. - Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его будут сдавать 55,5% участников экзаменов. Четверть кировчан-участников ЕГЭ заявлены на экзамен по биологии, чуть меньше - по физике.
Одно из нововведений 2019 года - ЕГЭ по китайскому языку. Пока никто из кировчан на этот экзамен не заявился.
ИСТОЧНИК KP.RU