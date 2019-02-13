В Киров завезли 900 килограммов зараженных киви из Ирана и лимонов из Турции

13 Февр. 12:11 2019-02-13T18:19:13+03:00

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В январе в Кирове выявили три крупных партии продуктов, зараженных карантинными вредными организмами. На киви из Ирана была найдена тутовая щитовка, а на лимонах из Турции - красная померанцевая щитовка. Напомним, эти насекомые-вредители не опасны для жизни и здоровья человека, однако наносят серьезный вред самим растениям. Общий вес зараженной продукции составил 916,6 килограмма.

Семена укропа оказались заражены повиликой - всю партию пришлось уничтожить. Фото: rshn43.ru

- Также специалисты выявили партию семян укропа, зараженных повиликой, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Карантинный сорняк нашли в 200 пакетах семян, все они были уничтожены.

Напомним, недавно в регион завезли еще почти 900 килограммов зараженных лимонов. А недавняя проверка кировского Роспотребнадзора выявила молоко и молочные продукты с плесенью и бактериями группы кишечной палочки.

ИСТОЧНИК KP.RU