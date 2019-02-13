В Кирове двое детей бросились под колеса машины
Вчера, 12 февраля 2019 года, в социальных сетях появилось видео: на кадрах видно, как два ребенка перебегают дорогу в неположенном месте. Малыши неожиданно выбежали на проезжую часть и чуть не попали под колеса проезжающего авто.
Дети перебегали дорогу за несколько десятков метров от пешеходного перехода со светофором. На кадрах можно увидеть, что они стояли на обочине, а потом резко сорвались с места.
Пользователей возмутило это видео в группе «Злой кировчанин». Жители с негодованием пишут: «Совсем головы отморозили. Нельзя так!» Кое-кто сочувствует водителю: «А потом виноватых искать будут...»
В Кирове двое детей выбежали на проезжую часть и чуть не угодили под колеса авто.Видео: vk.com/zlo43! другой источник
Большинство сошлись во мнении, что нужно найти родителей маленьких нарушителей ПДД, чтобы те наказали детей.
Напомним, 3 декабря произошло ДТП: кировчанка сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU