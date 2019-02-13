2019-02-13T13:20:41+03:00
Общество

В Кирове двое детей бросились под колеса машины

Видео с авторегистратора выложили в соцсети
Евгений ДЕМИХОВ
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Дети перебежали дорогу за десяток метров от пешеходного перехода. Фото: vk.com/zlo43Дети перебежали дорогу за десяток метров от пешеходного перехода. Фото: vk.com/zlo43
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Вчера, 12 февраля 2019 года, в социальных сетях появилось видео: на кадрах видно, как два ребенка перебегают дорогу в неположенном месте. Малыши неожиданно выбежали на проезжую часть и чуть не попали под колеса проезжающего авто.

Дети перебегали дорогу за несколько десятков метров от пешеходного перехода со светофором. На кадрах можно увидеть, что они стояли на обочине, а потом резко сорвались с места.

Пользователей возмутило это видео в группе «Злой кировчанин». Жители с негодованием пишут: «Совсем головы отморозили. Нельзя так!» Кое-кто сочувствует водителю: «А потом виноватых искать будут...»

В Кирове двое детей выбежали на проезжую часть и чуть не угодили под колеса авто.Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Большинство сошлись во мнении, что нужно найти родителей маленьких нарушителей ПДД, чтобы те наказали детей.

Напомним, 3 декабря произошло ДТП: кировчанка сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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