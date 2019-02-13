По вине родителей пятилетний мальчик ослеп на один глаз

13 Февр. 10:54 2019-02-13T15:55:14+03:00

У мальчика в течение трех лет были проблемы с глазами: один из них и вовсе перестал видеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Уржумском районе на родителей из двух семей возбудили уголовное дело за неисполнение своих обязанностей в отношении собственных детей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Как выяснили правоохранительные органы, мать и отец одной семьи с февраля 2015 года по ноябрь 2018 года должным образом не заботились о здоровье ребенка, не следили за ним. А в это время у мальчика развивалась болезнь глаз. В итоге один глаз практически перестал видеть.

Ребенка забрали из семьи, передали в детский дом, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Органы опеки и попечительства просят суд лишить отца и мать мальчика родительских прав.

А через месяц после этого случая в суд снова обратились органы опеки: 36-летняя женщина регулярно выпивала и совершенно забыла о собственных детях, шести и восьми лет. За год дети исхудали, износили свою одежду, а при медицинском обследовании у них обнаружили заболевание кожи. Детей также направили в специализированное учреждение, где их лечат.

Все собранные материалы прокуратура передала в УМВД. Дознаватели возбудили в отношении родителей уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Родителям грозит до трех лет лишения свободы. Расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU