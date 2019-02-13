2019-02-13T13:19:22+03:00
Происшествия

В Кирове лжеветеран получил три года за два украденных миллиона

64-летний мужчина был взят под стражу в зале суда
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировчанина взяли под стражу в зале судаКировчанина взяли под стражу в зале судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Первомайского района города Кирова создал потребительский кооператив. В него вступило несколько кировчан. Кооператив действовал пару лет. Однако за это время двоих членов соучредитель успел обмануть на два миллиона рублей.

- В судебном заседании установлено, что в период с февраля 2013 по ноябрь 2014 года осужденный, являясь председателем правления и соучредителем кредитного потребительного кооператива, организовал привлечение в потребительский кооператив денежных средств двух вкладчиков, с которыми заключил процентные договоры о передаче личных сбережений, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - В последующем, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, не намереваясь исполнять условия заключенных договоров, П. совершил хищение денежных средств вкладчиков в сумме более двух миллионов рублей.

Ущерб в два миллиона суд признал особо крупным. Но это не все преступления кировского пенсионера. В 2007 году он подделал удостоверение «Ветеран боевых действий». И подал в соцслужбу документы на предоставление льгот. Таким образом, до 2018 года он получил 250 тысяч рублей.

Суд признал виновным лжеветерана и создателя потребительского кооператива. Три года и один месяц проведет он в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. На его имущество наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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