2019-02-13T13:14:47+03:00
Недвижимость

Еженедельно в Кирове ремонтируют десятки крышек люков

В КТК просят сообщать о любых подобных происшествиях
Александр ЧАРУШИН
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Кировчан призывают не испытывать люки на прочность и не приближаться к ним без необходимостиКировчан призывают не испытывать люки на прочность и не приближаться к ним без необходимостиФото: Ольга Крыльцова
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Крышки канализационных люков в Кирове регулярно повреждаются и смещаются. Одна из возможных причин - работа тяжелой снегоуборочной техники. Все повреждения фиксируются сотрудниками КТК, о некоторых сообщают неравнодушные кировчане. За последние несколько дней были восстановлены люки на ул. Розы Люксембург, 32, ул. Ленина, 179в, ул. Сурикова, 8, 50, ул. Спасской, 54.

- Призываем жителей города быть внимательнее, - рассказали в пресс-службе КТК. - Стоит по возможности не подходить к объектам теплосетей, местам парения, тепловым камерам, тем более не испытывать на прочность крышки люков.

64-00-00 - если вы обнаружили открытый люк, пар из тепловых камер или поток горячей воды, сообщите об этом в КТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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