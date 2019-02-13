Еженедельно в Кирове ремонтируют десятки крышек люков

13 Февр. 10:41 2019-02-13T13:14:47+03:00

Кировчан призывают не испытывать люки на прочность и не приближаться к ним без необходимости Фото: Ольга Крыльцова

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Крышки канализационных люков в Кирове регулярно повреждаются и смещаются. Одна из возможных причин - работа тяжелой снегоуборочной техники. Все повреждения фиксируются сотрудниками КТК, о некоторых сообщают неравнодушные кировчане. За последние несколько дней были восстановлены люки на ул. Розы Люксембург, 32, ул. Ленина, 179в, ул. Сурикова, 8, 50, ул. Спасской, 54.

- Призываем жителей города быть внимательнее, - рассказали в пресс-службе КТК. - Стоит по возможности не подходить к объектам теплосетей, местам парения, тепловым камерам, тем более не испытывать на прочность крышки люков.

64-00-00 - если вы обнаружили открытый люк, пар из тепловых камер или поток горячей воды, сообщите об этом в КТК.

ИСТОЧНИК KP.RU