2019-02-13T16:08:45+03:00
Происшествия

Экс-уголовник обокрал баню жителей Просницы, а потом уснул в их доме

Он пролез в жилище через прогнившую крышу
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Жителя Кирово-Чепецкого района осудили на четыре года колонииЖителя Кирово-Чепецкого района осудили на четыре года колонииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Хозяева нашли мужчину днем, когда он уже проснулся. На допросе он признал, что был пьян, когда проник в баню и забрал из нее ценные вещи.

- После кражи мужчина залез на крышу дома и через прогнивший участок проник в жилище, - сообщили в прокуратуре Кирово-Чепецка. - Там он прилег отдохнуть и поспать.

Ранее мужчина уже совершал подобные преступления. Его судили за двойную кражу и за проникновение в чужое жилище. На этот раз его судили по ст. 158 «Кража» и ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» УК РФ. Его отправят на четыре года в колонию общего режима.

Кстати, недавно пьяного мужчину сняли с поезда за то, что он выпивал, курил и дрался с соседями по купе. Его сына временно поместили в социальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Малмыже построят ферму за 2,6 миллиарда рублей
Пнул по голове: за сломанный нос кировчанина отправят в тюрьму на два года
В Кирове пропал 11-летний мальчик
МЧС: в Кирове объявлено метеопредупреждение
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
Кировчанам выставили двойные счета за вывоз мусора
В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу
В Кирове жгут и ломают мусорные баки
По факту гибели рабочего на шинном заводе возбудили уголовное дело
«Победа» может увеличить число рейсов в Сочи и открыть направление до Калининграда
Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019
Дело экс-главы Афанасьевского района передано в суд
В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей
Кировчанин будет сдавать ЕГЭ по 11 предметам
В Киров завезли 900 килограммов зараженных киви из Ирана и лимонов из Турции