Экс-уголовник обокрал баню жителей Просницы, а потом уснул в их доме

13 Февр. 10:34 2019-02-13T16:08:45+03:00

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Хозяева нашли мужчину днем, когда он уже проснулся. На допросе он признал, что был пьян, когда проник в баню и забрал из нее ценные вещи.

- После кражи мужчина залез на крышу дома и через прогнивший участок проник в жилище, - сообщили в прокуратуре Кирово-Чепецка. - Там он прилег отдохнуть и поспать.

Ранее мужчина уже совершал подобные преступления. Его судили за двойную кражу и за проникновение в чужое жилище. На этот раз его судили по ст. 158 «Кража» и ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» УК РФ. Его отправят на четыре года в колонию общего режима.

Кстати, недавно пьяного мужчину сняли с поезда за то, что он выпивал, курил и дрался с соседями по купе. Его сына временно поместили в социальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU