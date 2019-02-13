Кировские УК могут оштрафовать, если они завысят плату за содержание жилого помещения

13 Февр. 09:00 2019-02-13T09:00:53+03:00

Плата за вывоз ТКО должна быть в новой графе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января в квитанциях должна быть отдельная графа за обращение с ТБО

Изменить размер текста: A A

В связи с этим в пункте «за содержание общедомового имущества» сумма должна получиться ниже, чем раньше. Вывоз мусора теперь находится в отдельной графе.

- Если жителям продолжают приходить квитанции с такими же суммами за содержание жилого помещения, то им следует обратиться с жалобой в Госжилинспекцию или прокуратуру, - уточнили в правительстве Кировской области. - ГЖИ проверит каждую жалобу.

Если управляющая компания начислила деньги неправомерно, ее могут оштрафовать. Согласно ч. 2 ст. 14.6 КоАП, компании грозит до 100 тысяч рублей штрафа, а должностному лицу - 50 тысяч рублей.

Кстати, первые квитанции уже пришли кировчанам. И реакция на них довольно предсказуемая: жители негодуют.

ИСТОЧНИК KP.RU