Кировские УК могут оштрафовать, если они завысят плату за содержание жилого помещения
В связи с этим в пункте «за содержание общедомового имущества» сумма должна получиться ниже, чем раньше. Вывоз мусора теперь находится в отдельной графе.
- Если жителям продолжают приходить квитанции с такими же суммами за содержание жилого помещения, то им следует обратиться с жалобой в Госжилинспекцию или прокуратуру, - уточнили в правительстве Кировской области. - ГЖИ проверит каждую жалобу.
Если управляющая компания начислила деньги неправомерно, ее могут оштрафовать. Согласно ч. 2 ст. 14.6 КоАП, компании грозит до 100 тысяч рублей штрафа, а должностному лицу - 50 тысяч рублей.
Кстати, первые квитанции уже пришли кировчанам. И реакция на них довольно предсказуемая: жители негодуют.
ИСТОЧНИК KP.RU