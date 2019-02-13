150 легкоатлетов приехали в Киров на всероссийские соревнования

13 Февр. 08:39 2019-02-13T08:39:59+03:00

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Манеж в Вересниках принимает свои первые крупные соревнования. Вчера, 12 февраля 2019 года, прошло открытие всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборью. 150 спортсменов приехали из 34 регионов страны. Пока что на площадке проходят предстартовые тренировки.

- Чемпионат России пройдет среди мужчин и женщин, - рассказали в правительстве Кировской области. - Первенство России будет проводиться в трех возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет и юниоры и юниорки до 23 лет.

«Надзирать» за спортсменами будут 50 судей. Они будут контролировать процесс соревнований при помощи современных систем электронного хронометража.

На соревнованиях разыграют восемь комплектов медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU