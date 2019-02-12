На благоустройство скверов и парков в 2020 году потратят 220 миллионов

12 Февр. 18:22 2019-02-13T13:07:05+03:00

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В Кирове продолжает действовать программа «Комфортная городская среда», благодаря которой в областном центре приводят в порядок парки, скверы и тротуары.

В 2020 году на эти цели из трех бюджетов (федерального областного и городского) выделят 220 миллионов рублей. По примеру прошлого года выбирать территории, подлежащие первоочередному преображению, станут горожане. Определяться со списком будем путем голосования - пункты разместят в 22 центрах местной активности. Также «поставить галочку» можно будет на сайте городской администрации.

Голосование пройдет с 22 по 25 февраля. Центры местной активности в будние дни (22 и 25 февраля) будут работать по графику с 10 до 19 часов, а в выходные (23 и 24 февраля) - с 12 до 16 часов.

- На выбор предлагается 75 общественных территорий, в основном это пешеходные зоны, - говорит заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - Упор сделан на пешеходные зоны по причине того, что в парках мы бываем гораздо реже, а по тротуарам ходим каждый день.

Общественные территории разбиты по районам.

Так, в Ленинском районе предлагается благоустроить:

- парк имени Кирова;

- сквер на улице космонавта Владислава Волкова;

- район дома на улице Ленина, 164 (район Зонального института).

В Октябрьском районе:

- Северную набережную;

- сквер Трудовой славы;

- сквер возле ДК «Родина».

В Первомайском районе:

- Парк имени Гагарина;

- сквер по улице Баумана;

- сквер в микрорайоне «Озерки».

ВАЖНО

Итоги голосования подведут к 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU