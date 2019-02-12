Кировский пенсионер хотел купить винтовку в интернете и отдал свои деньги мошенникам

12 Февр. 16:44 2019-02-12T17:44:09+03:00

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62-летний мужчина нашел в сети пневматическую винтовку. Он захотел купить ее, оставил заявку на сайте интернет-магазина. После этого ему позвонили, чтобы «уточнить заказ».

- Звонивший представился менеджером магазина, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Он уточнил, что в магазине имеется нужная винтовка. Мужчине выставили счет в размере семи тысяч рублей. Пенсионер перевел деньги «продавцам».

С этого момента «менеджер» перестал выходить на связь. Телефон оказался выключен, а на электронные письма никто не отвечал.

По факту мошенничества в полиции завели уголовное дело. Сейчас обманщиков ищут. Им грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU