2019-02-12T15:48:31+03:00
Происшествия

Две девушки из Зуевки покупали биткоины на выручку от продажи наркотиков

Подруги действовали в составе банды распространителей запрещенных веществ
Александр ЧАРУШИН
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Дело против обвиняемых девушек уже передано в судДело против обвиняемых девушек уже передано в судФото: Олег УКЛАДОВ
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23-летняя уроженка Зуевки и ее 24-летняя подруга пойдут под суд за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. В декабре 2017 - марте 2018 года девушки в составе банды распространяли запрещенные вещества через «закладки». Деньги от покупателей они получали в виде платежей через интернет, покупали на них биткоины, а затем обменивали криптовалюту обратно на реальные деньги.

- В марте 2018 года девушек задержали, из незаконного оборота было изъято свыше 50 доз наркотиков, - сообщает прокуратура Кировской области. - Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков», ч. 1 ст. 30 УК РФ «Склонение к потреблению наркотиков» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация преступных доходов». Обвиняемые сотрудничали с прокурором, давали показания против других участников банды. Сейчас дело против девушек уже направлено в суд.

Ранее в Кирове задержали 26-летнего подозреваемого в хранении наркотиков. При виде полицейских молодой человек попытался сбежать и выкинул в снег пакет с неизвестным веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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