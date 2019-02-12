2019-02-12T17:25:00+03:00
Недвижимость

«Ко многим домам невозможно проехать»: кировские дворы не очищают от снега

Одним из вариантов борьбы с УК остаются жалобы в Госжилинспекцию
Александр ЧАРУШИН
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«Проблемные» придомовые территории есть практически во всех частях города«Проблемные» придомовые территории есть практически во всех частях городаФото: Анна КРЮКОВА
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«Муниципальный контроль» начал проводить ежедневные рейды по кировским дворам. Причина - плохая работа УК по очистке придомовых территорий от снега. Одним из ярких примеров стал двор на ул. Дерендяева: из-за снежной «каши» к зданию не мог подъехать экипаж скорой помощи. Еще одно подобное ЧП произошло на ул. Профсоюзной, где врачи не могли увезти в больницу ребенка с отеком Квинке.

- Недопустимо каждый раз решать такие вопросы в «ручном» режиме, - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - В любой момент могут возникнуть ситуации, требующие немедленного реагирования. А ко многим домам сегодня просто невозможно проехать!

«Проблемными» остаются дворы на юго-западе Кирова, на ул. Монтажников, 9, ул. Архитектора Зянкина, 7/1, ул. Грибоедова, 60, ул. Калинина, 40, ул. Красина, 47, 52, и многие другие. Привлечь УК к ответственности можно через обращение в Госжилинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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