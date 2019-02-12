2019-02-12T15:10:36+03:00
Происшествия

Кировчанин заплатит 20 тысяч рублей за ложный донос

Молодой человек соврал полицейским, что его избили и ограбили
Александр ЧАРУШИН
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Свой ущерб 20-летний парень изначально оценил в 25 тысяч рублейСвой ущерб 20-летний парень изначально оценил в 25 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В полицию Кирова обратился 20-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что он выпивал на аллее, затем пошел гулять и встретил незнакомца. Тот начал избивать потерпевшего, а в это время кто-то украл его рюкзак с ноутбуком и мобильным телефоном. Свой ущерб молодой человек оценил в 25 тысяч рублей.

- Как выяснилось, никакого преступления не было, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Никто не бил молодого человека, а рюкзак с техникой он просто потерял. Уголовное дело возбудили по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Суд наказал 20-летнего кировчанина штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Ранее подобное ЧП случилось и в Нолинском районе. 35-летняя женщина поссорилась с собутыльницей и решила отомстить - соврать, что знакомая угрожала ей убийством. В итоге суд назначил ей полгода исправительных работ, а часть заработка женщина будет отчислять в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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