Мэрия: кастинг «мастеров парковки» продолжается
На прошлой неделе глава администрации Кирова Илья Шульгин объявил о старте конкурса «Мастер парковки». Теперь среди кировчан, чьи авто мешают проезду мусоровозов, еженедельно будут выбирать самого «талантливого». Победитель сможет забрать свой приз - сушеную крапиву - прямо в здании мэрии.
- Первый призер уже был определен в прошлую пятницу, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Правда, пока он не приехал за своей наградой. Уже 15 февраля будет назван победитель текущей недели. За последние три дня набралось 24 претендента на это звание.
Напомним, перекрытые подъезды к контейнерным площадкам остаются одной из основных причин того, что мусорные баки подолгу остаются переполненными. По мнению общественных инспекторов, именно припаркованные у площадок машины и неочищенные дворы не позволяют мусоровозам добраться до некоторых контейнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU