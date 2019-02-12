2019-02-12T14:48:10+03:00
Недвижимость

Мэрия: кастинг «мастеров парковки» продолжается

Победитель прошлой недели до сих пор не забрал свой приз
Александр ЧАРУШИН
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Ежедневно список претендентов на победу пополняется. Фото: пресс-служба города КироваЕжедневно список претендентов на победу пополняется. Фото: пресс-служба города Кирова
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На прошлой неделе глава администрации Кирова Илья Шульгин объявил о старте конкурса «Мастер парковки». Теперь среди кировчан, чьи авто мешают проезду мусоровозов, еженедельно будут выбирать самого «талантливого». Победитель сможет забрать свой приз - сушеную крапиву - прямо в здании мэрии.

- Первый призер уже был определен в прошлую пятницу, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Правда, пока он не приехал за своей наградой. Уже 15 февраля будет назван победитель текущей недели. За последние три дня набралось 24 претендента на это звание.

Напомним, перекрытые подъезды к контейнерным площадкам остаются одной из основных причин того, что мусорные баки подолгу остаются переполненными. По мнению общественных инспекторов, именно припаркованные у площадок машины и неочищенные дворы не позволяют мусоровозам добраться до некоторых контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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