Роспотребнадзор: в Кирове начался эпидемический подъем гриппа

12 Февр. 14:30 2019-02-12T17:17:23+03:00

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За прошлую неделю 11 461 житель Кировской области заболел ОРВИ, прирост составил 26,5%. Все чаще простужаются дети в возрасте от 3 до 6 лет: уровень заболеваемости среди них вырос сразу на треть. Школа № 51 полностью закрывалась на 7 дней, еще в 124 классах 26 учебных заведений приостанавливались занятия.

- На неделе с 4 по 10 февраля уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог на 6%, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Это является показателем начала эпидемического подъема гриппа. Из 105 обследовавшихся в Центре гигиены и эпидемиологии кировчан у 16 найден гонконгский грипп, еще у 12 - подтип свиного гриппа.

Напомним, по данным администрации Кирова, в городских школах 77 классов уже закрыты на карантин. На больничном находятся и 2,9 тысячи воспитанников детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU