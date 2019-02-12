2019-02-12T17:14:46+03:00
Общество

Киров вошел в ТОП-30 городов любителей фастфуда

Первое место рейтинга заняла Москва
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчане оказались среди любителей хот-догов, шаурмы и чебурековКировчане оказались среди любителей хот-догов, шаурмы и чебурековФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителям разных городов России задавали три вопроса о блюдах быстрого питания. В опросе поучаствовали 3,6 тысячи человек. Они отвечали на следующие вопросы: едите ли вы фастфуд? как часто? сегодня вы ели или собираетесь есть фастфуд?

В результате специалисты маркетингового агентства ZOOM MARKET составили рейтинг городов, в которых жители больше всего любят подобную пищу. Неудивительно, что на первое место попала Москва - город с самым быстрым ритмом жизни. Далее по списку идут Краснодар, Сочи, Челябинск и Санкт-Петербург. А вот Киров оказался на предпоследнем месте этого рейтинга. Он занял 29-е место.

Интервьюеры отметили, что жители центральной части России предпочитают фастфуд из сетевых ресторанов, блинных, чебуречных, шаурмичных и хинкальных, а вот население Сибири и Урала добавило в этот список еще один пункт: пельменные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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